Помогите! ученики помогали школьной библиотеке переплетать книги. В первый день они переплели 2/7 всех книг, во второй день 1/3 всех книг, в третий день остольные 40 книг. Сколько книг всего переплели ученики за три дня?

Математика

Помогите! ученики помогали школьной библиотеке переплетать книги. В первый день они переплели 2/7 всех книг, во второй день 1/3 всех книг, в третий день остольные 40 книг. Сколько книг всего переплели ученики за три дня?

Автор: Гость