Помогите! ученики помогали школьной библиотеке переплетать книги. В первый день они переплели 2/7 всех книг, во второй день 1/3 всех книг, в третий день остольные 40 книг. Сколько книг всего переплели ученики за три дня?
Математика
Помогите! ученики помогали школьной библиотеке переплетать книги. В первый день они переплели 2/7 всех книг, во второй день 1/3 всех книг, в третий день остольные 40 книг. Сколько книг всего переплели ученики за три дня?
Ответ(ы):
Гость:
X-2/7 + (x - 1/3 ) + 40 = x
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