Физика помогите плиис Сколько потребуются мешков чтобы 1,6м3 алебастра? Мешок вме??ает 40 кг плотность алебастра 2500 кг/м3 ЗАРАНЕЕ БЛОГОДАРЕН
Физика
Физика помогите плиис Сколько потребуются мешков чтобы 1,6м3 алебастра? Мешок вме??ает 40 кг плотность алебастра 2500 кг/м3 ЗАРАНЕЕ БЛОГОДАРЕН
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