После одного из уроков химии в кабинете был найден кусок шпаргалки, на котором сохранились фрагменты уравнений реакций: … = S + H2O … = Fe2O3+ SO2 … = Na2SO4 + H2S+ H2O ... = СO2 + SO2 + H2O Попробуйте восстановить «шпар...

Химия
После одного из уроков химии в кабинете был найден кусок шпаргалки, на котором сохранились фрагменты уравнений реакций: … = S + H2O … = Fe2O3+ SO2 … = Na2SO4 + H2S+ H2O ... = СO2 + SO2 + H2O Попробуйте восстановить «шпаргалку» и расставить коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2H2S + O2 = 2H2O + 2S S(-2) -2e = S(0)           2     2  - окисление O2(0) +2e*2 = 2O(-2)   4     1 - восстановление H2S - восстановитель (S(-2)) O2 - окислитель (О2(0)) 2Fe2(SO4)3 =(t)= 2Fe2O3 + 6SO2 + 3O2 S(+6) + 2e = S(+4)       2    2 - восстановление 2O(-2) -2e*2 = O2(0)     4    1 - окисление Fe2(SO4)3 - окислитель (S(+6)) Fe2(SO4)3 - восстановитель (О(-2)) 8Na + 5H2SO4 = 4Na2SO4 + H2S + 4H2O 2Na(0) -1e*2 = 2Na(+)     2   4 - окисление S(+6)  +8e = S(-2)          8   1 - восстановление Na - восстановитель (Na(0)) H2SO4 - окислитель (S(+6)) C + 2H2SO4 = CO2 + 2SO2 + 2H2O C(0) -4e = C(+4)     4    1- окисление S(+6) + 2e = S(+4) 2    2 - восстановление C - восстановитель (С(0)) H2SO4 - окислитель (S(+6))
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