После одного из уроков химии в кабинете был найден кусок шпаргалки, на котором сохранились фрагменты уравнений реакций: … = S + H2O … = Fe2O3+ SO2 … = Na2SO4 + H2S+ H2O ... = СO2 + SO2 + H2O Попробуйте восстановить «шпар...

Химия

После одного из уроков химии в кабинете был найден кусок шпаргалки, на котором сохранились фрагменты уравнений реакций: … = S + H2O … = Fe2O3+ SO2 … = Na2SO4 + H2S+ H2O ... = СO2 + SO2 + H2O Попробуйте восстановить «шпаргалку» и расставить коэффициенты в уравнениях реакций методом электронного баланса.

Автор: Гость