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Вычисли плошадь поямоугольного триугольника
Математика
Вычисли плошадь поямоугольного триугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Р равно сложить длину всех сторон прямоугольника
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