Как решить задачу по ДЕЙСТВИЯМ??? На двух полках лежало 196 пачек печенья. Когда с пе??вой полки на вторую переложили 28 пачек, то на двух полках печенья стало поровну. Сколько пачек печенья на каждой полке первоначально?
Математика
Как решить задачу по ДЕЙСТВИЯМ??? На двух полках лежало 196 пачек печенья. Когда с пе??вой полки на вторую переложили 28 пачек, то на двух полках печенья стало поровну. Сколько пачек печенья на каждой полке первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 196:2=98(пачек)-поровну2) 98-28=70(п)-на 1полке3)196-70=126(п)-на 2полке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Установите последовательность звеньев пищевой цепи. 1. Мелкие птицы 2. растения 3. полярные совы 4. насекомое
Русский язык
Геометрия
Найти градусные меры смежных углов если биссектриса одного из них делят его на уг??ы в 2 раза больше 2 угла
Математика