Как решить задачу по ДЕЙСТВИЯМ??? На двух полках лежало 196 пачек печенья. Когда с пе??вой полки на вторую переложили 28 пачек, то на двух полках печенья стало поровну. Сколько пачек печенья на каждой полке первоначально?

Математика

Как решить задачу по ДЕЙСТВИЯМ??? На двух полках лежало 196 пачек печенья. Когда с пе??вой полки на вторую переложили 28 пачек, то на двух полках печенья стало поровну. Сколько пачек печенья на каждой полке первоначально?

Автор: Гость