Найти градусные меры смежных углов если биссектриса одного из них делят его на уг??ы в 2 раза больше 2 угла

Геометрия

Найти градусные меры смежных углов если биссектриса одного из них делят его на уг??ы в 2 раза больше 2 угла

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