Найти градусные меры смежных углов если биссектриса одного из них делят его на уг??ы в 2 раза больше 2 угла

Геометрия
Найти градусные меры смежных углов если биссектриса одного из них делят его на уг??ы в 2 раза больше 2 угла
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма смежных углов равна 180°. 1) 180-70=110 110:2=55° один угол 55+70=125° второй угол 2) х+8х=180 9х=180 х=20° один угол 20*8=160° второй угол 3) 3х+2х=180 5х=180 х=36 36*2=72° один угол 
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