Назови факторы среды которые способствуют активному росту водорослеи

Биология
Назови факторы среды которые способствуют активному росту водорослеи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Свет и кислород наверно
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