Как решить задачу товарный поезд прошел 315 метров он был в пути до остановки 3 часа и после остановки 4 Сколько километров прошел поезд до астоновки а сколько после если он шел с одинаковой скоростью
Математика
Как решить задачу товарный поезд прошел 315 метров он был в пути до остановки 3 часа и после остановки 4 Сколько километров прошел поезд до астоновки а сколько после если он шел с одинаковой скоростью
Ответ(ы):
Гость:
135 километров прошел до остановки
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