Как решить задачу товарный поезд прошел 315 метров он был в пути до остановки 3 часа и после остановки 4 Сколько километров прошел поезд до астоновки а сколько после если он шел с одинаковой скоростью

Математика

Как решить задачу товарный поезд прошел 315 метров он был в пути до остановки 3 часа и после остановки 4 Сколько километров прошел поезд до астоновки а сколько после если он шел с одинаковой скоростью

Автор: Гость