Как решить задачу уровнением ?! За один день было собрано 1660 кг картофеля. После об??да собрали в 4 раза меньше кортофеля, чем до обеда. Сколько килограммов картофея было собрано до обеда?

Математика
Как решить задачу уровнением ?! За один день было собрано 1660 кг картофеля. После об??да собрали в 4 раза меньше кортофеля, чем до обеда. Сколько килограммов картофея было собрано до обеда?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До обеда-4х После обеда-х Пусть х-то,сколько собрали после обеда х+4х=1660 5х=1660 х=1660/5 х=332(кг)-после обеда Значит после обеда собрали 332 кг,тогда до обеда 332*4=1328 кг Ответ:1328 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Помогите срочно плиз 10 пословиц на казахском про друга
Ответить
Обществознание
Разработай рекомендации для подростка с низкой самооценкой которые помогут сфор??ировать у них зрелую самооценку( не менее 10 рекомендаций)
Ответить
Русский язык
Помоги девочке,которая написала эти предложения, последовательно рассказать. об ??виденном Один гусёнок тоже нырнул. какой рассказ получился? запиш...
Ответить
Математика
5см шаршы сызу математика 3класс
Ответить
Математика
Как решить задачу уровнением ?! За один день было собрано 1660 кг картофеля. После об??да собрали в 4 раза меньше кортофеля, чем до обеда. Сколько ...
Ответить