Как решить задачу уровнением ?! За один день было собрано 1660 кг картофеля. После об??да собрали в 4 раза меньше кортофеля, чем до обеда. Сколько килограммов картофея было собрано до обеда?

Математика

Как решить задачу уровнением ?! За один день было собрано 1660 кг картофеля. После об??да собрали в 4 раза меньше кортофеля, чем до обеда. Сколько килограммов картофея было собрано до обеда?

Автор: Гость