Как решить задачу уровнением ?! За один день было собрано 1660 кг картофеля. После об??да собрали в 4 раза меньше кортофеля, чем до обеда. Сколько килограммов картофея было собрано до обеда?
Математика
Как решить задачу уровнением ?! За один день было собрано 1660 кг картофеля. После об??да собрали в 4 раза меньше кортофеля, чем до обеда. Сколько килограммов картофея было собрано до обеда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До обеда-4х После обеда-х Пусть х-то,сколько собрали после обеда х+4х=1660 5х=1660 х=1660/5 х=332(кг)-после обеда Значит после обеда собрали 332 кг,тогда до обеда 332*4=1328 кг Ответ:1328 кг
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