Дополнительный перечень видов сказок Приведите пример

Гость: Гость:

1.Новогодние сказки.-"Чудище-снежище". 2.Сказки народов мира,-"Чудесная яблоня",-польская."Дед и рак"-украинская, "Два козлика"-таджикская. ну и т.д. 3.Сказки о животных.-" Лисичка-сестричка и волк". 4.Волшебные сказки.-Золушка" 5.Русские народные сказки,-" Лиса и дрозд". 6.Бытовые сказки.-"Мудрая дева","Дочь пастуха" ,".Сказка о попе и работнике его,Балде". 7.Поучительные сказки.-" Очень поучительная сказка". Юмористические сказки-" Как Иван -дурак дверь стерёг" Мистические сказки-"Иванушка и домовой"