ответы на вопросы сомостоятельной по географии

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Предварительный просмотр: 7 класс Итоговый тест Южная Америка 1 вариант Южную Америку открыл… А) Х. Колумб Б) а. Веспучи В) Дж. Кук Г) А. Гумбольдт 2. Южную Америку омывают: а) три океана и три моря б) два океана и одно море в) два моря и два океана г) три моря и два океана 3. Материк Южная Америка расположен в следующих климатических поясах: а) антарктический б) субтропический северный в) умеренный г) субарктический д) субтропический южный е) тропический ж) экваториальный з) субэкваториальный 4. Сколько полушарий Земли охватывает Южная Америка? А) одно Б) два В) три Г) четыре 5. По особенностям рельефа территория Южной Америки может быть разделена на… а) северную и южную части б) равнинно-плоскогорный Восток и высокогорный Запад в) западную, центральную и восточную части г) северную с центральной и южную части 6. Наиболее обширные плоскогорья размещаются … а) на юге материка б) на западе материка в) на востоке материка г) на севере и востоке материка 7. крупнейшие в мире месторождения медных руд, а также молибденовых, оловянных, серебряных и др. полиметаллов образовались в результате внедрения магмы в осадочные породы… а) на северном побережье б) на плоскогорьях востока в) во впадинах и прогибах платформы г) в Андах 8. Умереный климатический пояс получает развитие… а) в южной части материка б) на большей части севера материка в) в южной и центральной частях материка г) в северной и центральной частях материка 9. Большая часть Южной Америки расположена… а) в экваториальном климатическом поясе б) в субэкваториальном климатическом поясе в) в тропическом климатическом поясе г) в умеренном климатическом поясе 10. На большей части материка средние месячные температуры изменяются… а) от +200 до + 280 б) от +40 до +8 - +100 в) от +10 - +120 до +27 - +280 г) от-2-40 до +15- +200 11. На большей части материка количество осадков за год составляет… А) от 2 000 до 3 000 мм Б) от 1 000 до 2 000 мм В) от 500 до 1 000 мм Г) от 250 до 500 мм 12. Густота речной сети, полноводность рек и режим рек определяет… а) географическое положение материка б) особенности рельефа материка в) большая протяжённость материка с С на Ю, с З на В. г) распределение осадков на материке д) распределение климатических поясов на материке 13. Самым высоким в мире является водопад… а) Виктория на р. Замбези б) Игуасу на одном из притоков Параны в) Анхель на одном из притоков р. Ориноко г) Ниагарский 14. Самым крупным высокогорным озером в мире является … а) Таганьинка б) Маракайбо в) Титикака г) Ньяса 15. Сколько природных зон выделяется на материке? А) 10 Б) 9 В) 8 Г) 6 16. Определите природную зону по следующим особенностям природных компонентов: Влажный субтропический климат. Плодородные красновато-чёрные почвы. Травы, среди которых преобладают ковыли, дикое просо и др. 17. Установите соответствие между позициями, обозначенными цифрами и буквами Объекты Названия Труднопроходимый, влажный вечно зелёный лес дерево каучуконос вид крокодилов А) сельва Б) кайман В) гевея Г) тукан 18. Большинство населения Южной Америки говорит на … а) португальском языке б) языке енародов кечуа, аймара и др. в) испанском языке г) аргентинском языке 19. самые большие по площади страны лежат в пределах равнинного востока а) Бразилия б) Колумбия в) Венесуэла г) Аргентина 20. Выход к океанам имеют… а) все страны Южной Америки б) все страны, кроме одной в) все страны, кроме двух г) все страны, кроме трёх Ключ к итоговому тесту Южная Америка А В В, Д, Е, Ж, З В В В Г А Б А Б Г В В В В 1-Г, 2-Б, 3-В В АВГ В (Боливия и Парагвай)