Задача!!!!!!!!!!!!!!Щенок -?в3 дороже котёка , ?в 2 раза дешевле попугая . Попугай -?.Котёнок -? Купил животных за 19200тг

Математика
Задача!!!!!!!!!!!!!!Щенок -?в3 дороже котёка , ?в 2 раза дешевле попугая . Попугай -?.Котёнок -? Купил животных за 19200тг
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Берем за X щенка, тогда котенок - x/3 а попугай 2x. Отсюда x+x/3+2x=19200. Домнажаем все на три. Получается 3x + x +6x = 57600. 10x=57600.      x=5760. Щенок стоит - 5760 руб. Котенок 5760/3 - 1920 руб. а попугай 5760*2 - 11520 руб. (Проверка 11520+5760+1920=19200 , все правильно) Надеюсь разобрались с этим)
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