100г CaCo3 ыдыраганда тузылетин газ колемин табу

Химия
100г CaCo3 ыдыраганда тузылетин газ колемин табу
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Ответ 22,4 литр при норм.условиях
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