Пожалуйста переведите на английский(только не при помощи переводчика) Каждый день я хожу в банк. Вчера я не ходила в банк. Завтра я пойду в банк. Ты смотрел этот фильм вчера? Нет, я не смотрел его вчера, но завтра посмотрю. е...

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Пожалуйста переведите на английский(только не при помощи переводчика) Каждый день я хожу в банк. Вчера я не ходила в банк. Завтра я пойду в банк. Ты смотрел этот фильм вчера? Нет, я не смотрел его вчера, но завтра посмотрю. если ты отправишь ему письмо, он ответит тебе. Если у меня будет свободное время, я схожу в банк. Он не любит гулять в парке. Он любит играть в футбол. В будущем году он приедет во Владивосток.

Автор: Гость