Зеленоватый туман наполняет расщелины подводного утеса.разобрать по членам пред??ожения
Русский язык
Зеленоватый туман наполняет расщелины подводного утеса.разобрать по членам пред??ожения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зеленоватый(определение)туман(подлежащее)наполняет(сказуемое)расщелины(обстоятельство)подводного утеса(обстоятельство)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Помогите составить текст со словами на казахском где то 5 предложений, можно легких. Буду благодрана
Технология
Математика
Английский язык