Зеленоватый туман наполняет расщелины подводного утеса.разобрать по членам пред??ожения

Русский язык
Зеленоватый туман наполняет расщелины подводного утеса.разобрать по членам пред??ожения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зеленоватый(определение)туман(подлежащее)наполняет(сказуемое)расщелины(обстоятельство)подводного утеса(обстоятельство)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Помогите составить текст со словами на казахском где то 5 предложений, можно легких. Буду благодрана
Ответить
Технология
Ребят, что можно коллекционировать ?
Ответить
Математика
Какую часть километра составляют 123 метров 450 метров 600 метров 75 метров 10 метров
Ответить
Қазақ тiлi
Қасық азық қазақ ақ бақ асық қатыстырып сойлем дер жазу
Ответить
Английский язык
Добавь нужный цвет a sheep
Ответить