Реши примеры : 18 : 3 + 45 - 18 , 52 - 14 + 7 × 2 , 30 + 22 - 24 : 3 , 18 : 6 + 43 - 27 , 62 + 2 × 6 - 23 , 16 : 4 + 43 - 13 , 96 - 57 - 12 : 2 - 26 , 58 - 19 - 28 : 4 .
Математика
Реши примеры : 18 : 3 + 45 - 18 , 52 - 14 + 7 × 2 , 30 + 22 - 24 : 3 , 18 : 6 + 43 - 27 , 62 + 2 × 6 - 23 , 16 : 4 + 43 - 13 , 96 - 57 - 12 : 2 - 26 , 58 - 19 - 28 : 4 .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)=33 2)=52 3)=44 4)=19 5)=51 6)=34 7)=7 8)=32
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