Хорошее и плохое с переводом 5 хороших слов 5 плохих слов
Қазақ тiлi
Хорошее и плохое с переводом 5 хороших слов 5 плохих слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кайтыс болды-өлді құлағы сәл естімейді-керең кәрі адам -кәрі қақбас осылай шыыгар
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