Хорошее и плохое с переводом 5 хороших слов 5 плохих слов

Қазақ тiлi
Хорошее и плохое с переводом 5 хороших слов 5 плохих слов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кайтыс болды-өлді құлағы сәл естімейді-керең кәрі адам -кәрі қақбас осылай шыыгар
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
100г CaCo3 ыдыраганда тузылетин газ колемин табу
Ответить
Математика
Экваториальный радиус земли 6378 км.Найдите длину экватора земли
Ответить
Английский язык
Пожалуйста переведите на английский(только не при помощи переводчика) Каждый день я хожу в банк. Вчера я не ходила в банк. Завтра я пойду в банк...
Ответить
Математика
Реши примеры : 18 : 3 + 45 - 18 , 52 - 14 + 7 × 2 , 30 + 22 - 24 : 3 , 18 : 6 + 43 - 27 , 62 + 2 × 6 - 23 , 16 : 4 + 43 - 13 , 96 - 57 - 12 : 2 - 2...
Ответить
Русский язык
Зеленоватый туман наполняет расщелины подводного утеса.разобрать по членам пред??ожения
Ответить