Чем отличаются ягода от костянки помогите срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Биология
Чем отличаются ягода от костянки помогите срочно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У ягоды много семян и сочный плод, у костянки одно семя, плод может быть сухим. Ягоды - клубника, малина, земляника, ежевика; костянка - вишня, абрикос, слива
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