Плиз можно очень быстро очень надо помогите нужно выписать эпитеты олицетворение и метафоры помогите Поспевает брусника, стали дни холоднее, И от птичьего крика В сердце стало грустнее. Стаи птиц улетают Прочь,за синее...
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Плиз можно очень быстро очень надо помогите нужно выписать эпитеты олицетворение и метафоры помогите Поспевает брусника, стали дни холоднее, И от птичьего крика В сердце стало грустнее. Стаи птиц улетают Прочь,за синее море. Все деревья блистают В разноцветном уборе. Солнце реже смеётся, Нет в цветах благовонья Скоро Осень проснется И заплачет спросонья.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Метафоры - деревья блистают, солнце смеется эпитеты - холоднее, грустнее
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