Плиз можно очень быстро очень надо помогите нужно выписать эпитеты олицетворение и метафоры помогите Поспевает брусника, стали дни холоднее, И от птичьего крика В сердце стало грустнее. Стаи птиц улетают Прочь,за синее...

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Плиз можно очень быстро очень надо помогите нужно выписать эпитеты олицетворение и метафоры помогите Поспевает брусника, стали дни холоднее, И от птичьего крика В сердце стало грустнее. Стаи птиц улетают Прочь,за синее море. Все деревья блистают В разноцветном уборе. Солнце реже смеётся, Нет в цветах благовонья Скоро Осень проснется И заплачет спросонья.

Автор: Гость