Как решить задачу в первом бидоне в 3 раза больше молока, чем во втором,а во втором ?? 2 раза больше,чем в третьем.Сколько молока во втором бидоне и сколько в третьем, если в первом 4,5л. молока
Математика
Как решить задачу в первом бидоне в 3 раза больше молока, чем во втором,а во втором ?? 2 раза больше,чем в третьем.Сколько молока во втором бидоне и сколько в третьем, если в первом 4,5л. молока
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 4л.500мл 2. 1.л.500мл 3. 500мл 4.5÷3=1.5 1.5÷3=5
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