Как решить задачу в первом бидоне в 3 раза больше молока, чем во втором,а во втором ?? 2 раза больше,чем в третьем.Сколько молока во втором бидоне и сколько в третьем, если в первом 4,5л. молока

Математика

Как решить задачу в первом бидоне в 3 раза больше молока, чем во втором,а во втором ?? 2 раза больше,чем в третьем.Сколько молока во втором бидоне и сколько в третьем, если в первом 4,5л. молока

Автор: Гость