Атсыз үй болса да, Ассыз үй болмайды пожалуйста скажите перевод пословица из 4 кла??са

Қазақ тiлi

Атсыз үй болса да, Ассыз үй болмайды пожалуйста скажите перевод пословица из 4 кла??са

Автор: Гость