Атсыз үй болса да, Ассыз үй болмайды пожалуйста скажите перевод пословица из 4 кла??са
Қазақ тiлi
Атсыз үй болса да, Ассыз үй болмайды пожалуйста скажите перевод пословица из 4 кла??са
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если нету дома лошадь,но нету без еды
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Українська мова
Математика
Один поезд находился в пути 7. а второй13часо. второй поезд проехал на 350м. больше че?? первый.сколько км.проехал каждый поезд.если они двигались ...
Математика
Представьте в виде обыкновенной несократимой дроби следующие десятичные дроби 0.875 0.75 0.035 объясните пж