Митя и Филлип живут в одном доме : Митя - на шестом этаже, а Филипп - на третьем. Возв??ащаясь из школы домой,Митя проходит 60 ступенек. Сколько ступенек проходит Филлип, поднимаясь по лестнице на свой этаж?
Математика
Митя и Филлип живут в одном доме : Митя - на шестом этаже, а Филипп - на третьем. Возв??ащаясь из школы домой,Митя проходит 60 ступенек. Сколько ступенек проходит Филлип, поднимаясь по лестнице на свой этаж?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60:3=20 Ответ:20 ступенек проходит Филипп
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Українська мова