Митя и Филлип живут в одном доме : Митя - на шестом этаже, а Филипп - на третьем. Возв??ащаясь из школы домой,Митя проходит 60 ступенек. Сколько ступенек проходит Филлип, поднимаясь по лестнице на свой этаж?

Математика
Митя и Филлип живут в одном доме : Митя - на шестом этаже, а Филипп - на третьем. Возв??ащаясь из школы домой,Митя проходит 60 ступенек. Сколько ступенек проходит Филлип, поднимаясь по лестнице на свой этаж?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60:3=20  Ответ:20 ступенек проходит Филипп
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