Митя и Филлип живут в одном доме : Митя - на шестом этаже, а Филипп - на третьем. Возв??ащаясь из школы домой,Митя проходит 60 ступенек. Сколько ступенек проходит Филлип, поднимаясь по лестнице на свой этаж?

Математика

Митя и Филлип живут в одном доме : Митя - на шестом этаже, а Филипп - на третьем. Возв??ащаясь из школы домой,Митя проходит 60 ступенек. Сколько ступенек проходит Филлип, поднимаясь по лестнице на свой этаж?

Автор: Гость