Твір опис осінь і чоб там було написано про рослин и тварин

Українська мова
Твір опис осінь і чоб там було написано про рослин и тварин
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прийшла осінь... Все вбралось в золоті шати. Все менше чутно спів пташок і цвіркунів. Легенький вітер зриває з дерев пожовкле листя і несе додолу. Де-не-де стрибають білочки, роблячи останні приготування до зими. На галявинах все осипане грибами, а в садах повно яблук і груш. Осінь чудова пора!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Что является примером химической коррозии
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему ,,на уроке физкультуры "
Ответить
Алгебра
2 1/3:4/9-15,4×0,18 Решите пожалуйста
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста срочно как тут начертить сечение и найти площадь сечения
Ответить
Математика
Упростите выражение, b^2-4b+4-(4-b^2) и найдите его значение пр b=корень 3+1
Ответить