Твір опис осінь і чоб там було написано про рослин и тварин

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Прийшла осінь... Все вбралось в золоті шати. Все менше чутно спів пташок і цвіркунів. Легенький вітер зриває з дерев пожовкле листя і несе додолу. Де-не-де стрибають білочки, роблячи останні приготування до зими. На галявинах все осипане грибами, а в садах повно яблук і груш. Осінь чудова пора!