Упростите выражение, b^2-4b+4-(4-b^2) и найдите его значение пр b=корень 3+1
Математика
Упростите выражение, b^2-4b+4-(4-b^2) и найдите его значение пр b=корень 3+1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B^2-4b+4-4+b^2 2b^2-4b 2b(b-2) 2*1,7+1(1,7+1-2)=3,08
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