Медленно тонущая Венеция знаменита каналами. А какой европейской столице нет рав??ых по числу мостов?
География
Медленно тонущая Венеция знаменита каналами. А какой европейской столице нет рав??ых по числу мостов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще больше всего мостов в Европе в люксенбурге
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