Медленно тонущая Венеция знаменита каналами. А какой европейской столице нет рав??ых по числу мостов?

География
Медленно тонущая Венеция знаменита каналами. А какой европейской столице нет рав??ых по числу мостов?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вообще больше всего мостов в Европе в люксенбурге
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
5 литров кипятка взятые при температуре 100*С остывая отдали в окружающее пространство 1680 кДж энергии. Какой стала температура воды?
Ответить
Математика
Расстояние на местрасти между двумя населенными пунктами 68км найдите на карте дл??ну отрезка соединяющиго эти пункты если мастабильно карты 1:2000000
Ответить
Алгебра
3 целых 1/8 - 1,6= 4,5÷9/2=
Ответить
Математика
Из двух городов, расстояние между которыми 750 км, выехали одновременно навстречу друг другу два поезда. Через сколько часов они встретятся, если с...
Ответить
Физика
Как определить абсолютную погрешность измерения?
Ответить