Как определить абсолютную погрешность измерения?

Физика
Как определить абсолютную погрешность измерения?
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Гость:
По-моему, погрешность равна половине цены деления
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