Как определить абсолютную погрешность измерения?
Физика
Как определить абсолютную погрешность измерения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-моему, погрешность равна половине цены деления
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