2*5*(18*3-15*4:10*9)+5*40:25:2= Помогите реить!!
Математика
2*5*(18*3-15*4:10*9)+5*40:25:2= Помогите реить!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*5*(18*3-15*4:10*9)+5*40:25:2=10*(54-54)+4=10*0+4=4
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