Составить предложение со словосочетанием песни цыган

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Составить предложение со словосочетанием песни цыган
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Песни цыган напоминают о степях и свободе.
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