Вычислите наиболее простым способом: 24*98+24*2; 49*18+18
Математика
Вычислите наиболее простым способом: 24*98+24*2; 49*18+18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 1) 24*98=2352 2) 24*2=48 3) 2352+48=2400 2. 1) 49*18=882 2) 882+18=900
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