Замените пропуски так чтобы равенство выражало распределительное свойство умножения 1)(x+7)×…=5x+35; 4)(…-2y)×8=24-… 2)(21-y)×6=…-…; 5)(5x+…)×13=…+52 3)(…+11)×7=14x+…; 6)(9x+7)×…=45x+…
Математика
Замените пропуски так чтобы равенство выражало распределительное свойство умножения 1)(x+7)×…=5x+35; 4)(…-2y)×8=24-… 2)(21-y)×6=…-…; 5)(5x+…)×13=…+52 3)(…+11)×7=14x+…; 6)(9x+7)×…=45x+…
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 5 2. 126-6y 3. 2x; 77 4. 3;16y 5. 4;65x 6. 5;35
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