Найти значение выражения,используя распределительный закон умножения: 0,325*10,2-10*0,325; 96,64*0,6*4-54,18*2,4
Математика
Найти значение выражения,используя распределительный закон умножения: 0,325*10,2-10*0,325; 96,64*0,6*4-54,18*2,4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,325*10,2 - 10*0,325 = 3,315 - 3,25 = 0,065 96,64*0,6*4-54,18*2,4 = 231,936 - 1300,32 = -1068,384
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