Составить диалог на казаском о весененнем саду
Қазақ тiлi
Составить диалог на казаском о весененнем саду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-О,Кайсар,калын калай? -Жаксы,озин? -Жаксы.Сен неге уйде камалып отырсын?Далаға шыксаншы... -Жок,Думан.Маған уйде отырган ынгайлы -Уй досым-ау далада көктем гой.Дала оте керемет.Коктемгі бакты айтсаш-Шіркін өте əдемі.Рахатына боленип кетесин -Əй ,досым - ай жарайды.Кондирдін гой əйтеур.Жур
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