Как определить лексическое значение слова аристократический

Русский язык
Как определить лексическое значение слова аристократический
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аристократический-очень гордый собой очень вежливый и очень опрятный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вставь буквы парных звонких и глухих согласных. В скобках запиши проверочные слова. шала..., мы...ка, ланды..., но..., ча...ка, камы..., руба...к...
Ответить
Информатика
Помогите срочно пожалуйста!Информатика!Поставлю сердечко))Измерьте примерную ин??ормационную емкость одной страницы учебника, всего учебника. Сколь...
Ответить
Биология
Сообщение на тему медицинская пиявка срочно надо !!! заранее спасибки)
Ответить
Алгебра
5x-7=13 как решить уравнеиние
Ответить
Алгебра
(-3)в второй степени+ (одна вторая) во второй степени * 3 в третей степени.
Ответить