Как определить лексическое значение слова аристократический
Русский язык
Как определить лексическое значение слова аристократический
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аристократический-очень гордый собой очень вежливый и очень опрятный
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