Вставь буквы парных звонких и глухих согласных. В скобках запиши проверочные слова. шала..., мы...ка, ланды..., но..., ча...ка, камы..., руба...ка, кни...ка, мор..., лоша...ка, опу...ка, пры...ки, хоро..., бабу...ка, пё..., кр...

Русский язык

Вставь буквы парных звонких и глухих согласных. В скобках запиши проверочные слова. шала..., мы...ка, ланды..., но..., ча...ка, камы..., руба...ка, кни...ка, мор..., лоша...ка, опу...ка, пры...ки, хоро..., бабу...ка, пё..., кру...ка, ро...ки, подру...ка, доро...ка, лову...ка.

Автор: Гость