Помогите срочно пожалуйста!Информатика!Поставлю сердечко))Измерьте примерную ин??ормационную емкость одной страницы учебника, всего учебника. Сколько таких учебников может поместиться на диске емкостью 600 мбайт,емкостью 2 гбайта?

Информатика

Помогите срочно пожалуйста!Информатика!Поставлю сердечко))Измерьте примерную ин??ормационную емкость одной страницы учебника, всего учебника. Сколько таких учебников может поместиться на диске емкостью 600 мбайт,емкостью 2 гбайта?

Автор: Гость