Помогите срочно пожалуйста!Информатика!Поставлю сердечко))Измерьте примерную ин??ормационную емкость одной страницы учебника, всего учебника. Сколько таких учебников может поместиться на диске емкостью 600 мбайт,емкостью 2 гбайта?
Информатика
Помогите срочно пожалуйста!Информатика!Поставлю сердечко))Измерьте примерную ин??ормационную емкость одной страницы учебника, всего учебника. Сколько таких учебников может поместиться на диске емкостью 600 мбайт,емкостью 2 гбайта?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I (1 стр учебника)=40*60*8≈4 Кб I (1 книги)=4*300=1200 Кб К₁ = 600*1024/1200=512 учебников на диске в 600 Мб К₂= 2*1024*1024/1200=1747 учебников на диске емкостью 2 Гб
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