Сообщение на тему медицинская пиявка срочно надо !!! заранее спасибки)

Гость: Гость:

Медицинская пиявка(лат. Hirudo medicinalis) — вид кольчатых червей из подкласса пиявок(Hirudinea), наиболее часто применяемый в Европе и России с медицинскими целями (в Америке, Азии и Африке чаще применяются другие виды пиявок). Паразит, питающийся кровью человека и животных, полезные свойства которого известны людям с древнейших времён.В диком виде медицинская пиявка встречается в Европе практически повсеместно, хотя её численность во многих регионах многократно сократилась из-за промышленного вылова в прошлом, осушения болот и загрязнения воды. В российской медицине пиявки используются в живом виде при лечении многих заболеваний: варикоза , геморроя,ран, трофических язв и др., в Европе и США — в основном в микро и пластической хирургии для снятия венозного застоя в пересаженных тканях. Используются также экстраты медицинской пиявки и препараты на их основе, экстракт слюнных желёз медицинской пиявки. В последние годы созданы рекомбинантные препараты белков пиявки (гирудин, гирудостазин, бделластазин и др.) и даже предприняты попытки сконструировать искусственную пиявку.