Развёрнутый план по истории России 9 класс: § 8. Духовная жизнь Серебряного века

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Духовное состояние общества.Вступая в XX век, Россия менялась. Менялся и мир. Индустриальная эпоха диктовала свои условия и нормы жизни. Под их натиском рушились традиционные ценности и представления людей. Современники с тревогой отмечали, что нарушается гармония между природой и обществом, человек утрачивает свою индивидуальность, торжествует стандартизация всех сторон жизни. Возникали растерянность, тревожное чувство надвигающейся катастрофы. Представления о добре и зле, истине и лжи, прекрасном и безобразном, которыми жили предшествующие поколения, казались несостоятельными и требовали пересмотра.Философия, наука, литература, искусство искали ответы на не имевшие очевидных решений вопросы. Российская культура переживала удивительный расцвет. Он охватил все виды творческой деятельности, породил выдающиеся художественные произведения и научные открытия, новые направления творческого поиска, открыл блестящие имена, ставшие гордостью не только русской, но и мировой культуры, науки и техники. Начало XX в. называют Серебряным веком русской культуры.Просвещение.Модернизация предъявляла высокие требования к уровню образования людей. К чести правительства, государственные расходы на народное образование с 1900 по 1915 г. увеличились более чем в 5 раз. Городские и сельские начальные школы постепенно вытесняли церковно-приходское образование. Росло число гимназий и реальных училищ. В гимназиях было увеличено количество часов на изучение естественно-математических предметов. Выпускники реальных училищ получили право поступать в высшие технические учебные заведения, а после сдачи дополнительного экзамена по латинскому языку – на физико-математические и медицинские факультеты университетов. По инициативе предпринимателей создавались коммерческие училища, которые давали общеобразовательную и специальную подготовку. В отличие от гимназий и реальных училищ, обучение юношей и девушек в них было совместным.Возросло количество средних специальных учебных заведений: промышленных, технических, железнодорожных, горных, судоходных, землемерных, сельскохозяйственных и др. Расширилась сеть высших учебных заведений: новые технические вузы появились в Петербурге, Новочеркасске, Томске. В Саратове был открыт университет.Открылись педагогические институты в Москве и Петербурге, свыше 30 высших женских курсов, положивших начало массовому высшему женскому образованию. К 1914 г. в России действовало более 100 высших учебных заведений, в которых обучалось свыше 120 тыс. человек. Свыше 60 % студентов не принадлежали к дворянскому сословию.Наука.В начале XX в. Россия внесла весомый вклад в мировой научно-технический прогресс. Физик П. Н. Лебедев впервые в мире установил общие закономерности, присущие волновым процессам различной природы (звуковым, электромагнитным, гидравлическим и др.). Он создал первую в России физическую школу. Значительные открытия в теории и практике самолетостроения сделал Н. Е. Жуковский. Учеником и соратником Жуковского был выдающийся механик и математик С. А. Чаплыгин. У истоков космонавтики стоял учитель калужской гимназии К. Э. Циолковский. В 1903 г. он опубликовал ряд блестящих трудов, обосновавших возможность космических полетов.Выдающийся русский ученый В. И. Вернадский получил мировую известность энциклопедическими трудами, послужившими основой для новых научных направлений в геохимии, биохимии, радиологии. Его учения о биосфере и ноосфере заложили основу современной экологии.Русский физиолог И. П. Павлов создал учение о высшей нервной деятельности, об условных рефлексах. В 1904 г. ему была присуждена Нобелевская премия за исследования в области физиологии пищеварения. В 1908 г. Нобелевскую премию получил И. И. Мечников за труды по иммунологии и инфекционным заболеваниям. Начало XX в. – время расцвета российской исторической науки. Крупнейшими специалистами в области отечественной истории были В. О. Ключевский, А. А. Корнилов, Н. П. Павлов-Сильванский, С. Ф. Платонов. Проблемами всеобщей истории занимались П. Г. Виноградов, Р. Ю. Виппер, Е. В. Тарле. Мировую известность получила русская школа востоковедения. Большое место в трудах русских философов занимала русская идея – проблемы самобытности исторического пути России, своеобразия ее духовной жизни, предназначения (Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, В. С. Соловьев, П. А. Флоренский).