Вычислите: 5/8-3/4, 20/27:5/6
Математика
Вычислите: 5/8-3/4, 20/27:5/6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/8-3/4=5-6/8=-1/8 ; 20/27:5/6=20/27*6/5=4/9*2=8/9
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