Эссе на тему Какую роль в жизни человека играет мировоззрение

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Несмотря на то, что мировоззрение это самое общее представление о нашем мире, без него общество и человек будут находиться в вакууме, в неопределенности. Не будет цели, а значит и существование будет бессмысленно. Приведем примеры, когда мировоззрение формируется под влиянием знаний и опыта людей в различных сферах деятельности. Так, по праву говорят о мировоззрении ученых, инженеров, политических деятелей, чиновников. Обобщения жизненного опыта через деятельность педагогов, публицистов, писателей, представителей творческих профессий в различных видах искусства внедряются в общественное сознание, реально живут и функционируют в нем. Современная ситуация наглядно свидетельствует о том, что люди, составляющие цвет науки, культуры, глубоко и масштабно размышляющие о больших, жизненно важных проблемах, оказывают формирующее воздействие на общественное мировоззрение. Мировоззренческие идеи, возникающие в процессе научного, художественного, политического и другого творчества, могут в определенной степени воздействовать и на мышление профессиональных философов. Яркий пример тому – огромное влияние творчества Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского на отечественную и мировую философию.Мировоззрение, выраженное в его обыденных, типовых, массовых, элементарных проявлениях, заключает в себе не только богатую «память веков», убедительный жизненный опыт, навыки, традиции, веру и сомнения, но и множество предрассудков.Такое миропонимание порой слабо защищено от ошибок, подвержено влиянию нездоровых настроений (националистических и других), современных «мифов» (например, неверно толкуемого равенства) и иных не вполне зрелых проявлений общественного сознания, не говоря уже о целенаправленном воздействии со стороны преследующих свои узкоэгоистические цели отдельных социальных групп.Не застрахованы от такого рода влияний и взгляды некоторых людей, профессионально занятых научным, литературным, инженерным и другим трудом.