Прибавлением каких веществ можно понизить концентрацию ионов водорода в раствор???

Химия
Прибавлением каких веществ можно понизить концентрацию ионов водорода в раствор???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добавлением любой щелочи (сильного основания), точнее, ионов ОН⁻, можно  снизить концентрацию ионов водорода. Это происходит в результате реакции нейтрализации:  Н⁺ + ОН⁻ = Н₂О KOH + H⁺ = K⁺ + H₂O Можно добавить слабое растворимое основание NH₄OH (по сути, раствор аммиака NH₃ в воде), его молекулы взаимодействуют с ионом водорода: NH₄OH + H⁺ = NH₄⁺ + H₂O Снизить концентрацию ионов водорода можно и добавлением солей слабых кислот, например, угольной или фосфорной: Na₂CO₃ + H⁺ = NaHCO₃ + Na⁺ NaHCO₃ + H⁺ = Na⁺ + H₂O + CO₂ K₃PO₄ + H⁺ = K₂HPO₄ + K⁺ K₂HPO₄ + H⁺ = KH₂PO₄ + K⁺ KH₂PO₄ + H⁺ = H₃PO₄ + K⁺ Можно добавить слабое (нерастворимое) основание, например Zn(OH)₂: Zn(OH)₂ + H⁺ = ZnOH⁺ + H₂O ZnOH⁺ + H⁺ = Zn²⁺ + H₂O Но в этом случае концентрация ионов водорода должна быть достаточно высокой для того, чтобы растворить основание.
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