3-5(2×5)+3+3×3=помогите пожалуста

Математика
3-5(2×5)+3+3×3=помогите пожалуста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я предлагаю сделать так 3-5(2×5)+3+3+3
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