Расстояние на местрасти между двумя населенными пунктами 68км найдите на карте дл??ну отрезка соединяющиго эти пункты если мастабильно карты 1:2000000

Математика

Расстояние на местрасти между двумя населенными пунктами 68км найдите на карте дл??ну отрезка соединяющиго эти пункты если мастабильно карты 1:2000000

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