Расстояние на местрасти между двумя населенными пунктами 68км найдите на карте дл??ну отрезка соединяющиго эти пункты если мастабильно карты 1:2000000
Математика
Расстояние на местрасти между двумя населенными пунктами 68км найдите на карте дл??ну отрезка соединяющиго эти пункты если мастабильно карты 1:2000000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S медж насел = 68 км Длина отрезка - х Масштаб- 1;2000000 1=2000000=20000 м = 20 км. 68 ; 20 = 3,4 см
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