Помогите пожалуйста только пишите с пояснением и ответом! Двигаясь против течен??я реки,S 60 км теплоход проходит за 4 ч.Какова скорость течения реки,если собственная скорость теплохода равна 16 км/ч ?

Математика

Помогите пожалуйста только пишите с пояснением и ответом! Двигаясь против течен??я реки,S 60 км теплоход проходит за 4 ч.Какова скорость течения реки,если собственная скорость теплохода равна 16 км/ч ?

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