Помогите пожалуйста только пишите с пояснением и ответом! Двигаясь против течен??я реки,S 60 км теплоход проходит за 4 ч.Какова скорость течения реки,если собственная скорость теплохода равна 16 км/ч ?
Математика
Помогите пожалуйста только пишите с пояснением и ответом! Двигаясь против течен??я реки,S 60 км теплоход проходит за 4 ч.Какова скорость течения реки,если собственная скорость теплохода равна 16 км/ч ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость течения реки х км/ч. Скорость против течения реки: (16-х) км/ч Путь вычисляется по формуле: S=V*t Тогда: 4*(16-х)=60 16-х=60/4 16-х=15 х=16-15 х=1 Ответ: 1 км/ч
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