Какая английская буква самая горячая? это загадка. По типу, в какой английской бук??е можно утонуть? ответ. буква С[си] - sea[си]-море

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Какая английская буква самая горячая? это загадка. По типу, в какой английской бук??е можно утонуть? ответ. буква С[си] - sea[си]-море

Автор: Гость