Какая английская буква самая горячая? это загадка. По типу, в какой английской бук??е можно утонуть? ответ. буква С[си] - sea[си]-море
Английский язык
Какая английская буква самая горячая? это загадка. По типу, в какой английской бук??е можно утонуть? ответ. буква С[си] - sea[си]-море
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего это буква I (ай)
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