Теперь дом загадывает два числа а Бим просит выполнить с этими числами действие п?? алгоритму Начало Загадай любое число а и любое четное чеслоб Умножь число а на 2 К результату прибавте число б Раздели сумму 2 Вычте чис...
Информатика
Теперь дом загадывает два числа а Бим просит выполнить с этими числами действие п?? алгоритму Начало Загадай любое число а и любое четное чеслоб Умножь число а на 2 К результату прибавте число б Раздели сумму 2 Вычте число а Сообщила результат Конец
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*2=6:2-3=0 да вроде так...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста только пишите с пояснением и ответом! Двигаясь против течен??я реки,S 60 км теплоход проходит за 4 ч.Какова скорость течения ...
Математика
Расстояние на местрасти между двумя населенными пунктами 68км найдите на карте дл??ну отрезка соединяющиго эти пункты если мастабильно карты 1:2000000
Математика