Теперь дом загадывает два числа а Бим просит выполнить с этими числами действие п?? алгоритму Начало Загадай любое число а и любое четное чеслоб Умножь число а на 2 К результату прибавте число б Раздели сумму 2 Вычте чис...

Информатика

Теперь дом загадывает два числа а Бим просит выполнить с этими числами действие п?? алгоритму Начало Загадай любое число а и любое четное чеслоб Умножь число а на 2 К результату прибавте число б Раздели сумму 2 Вычте число а Сообщила результат Конец

Автор: Гость