Перевести в десятичные дроби 39/90 187/10 341/100 1002/1000
Математика
Перевести в десятичные дроби 39/90 187/10 341/100 1002/1000
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
39/90 перевести нельзя 187/10=18,7 341/100=0,341 1002/1000=0,1002 надо отделить столько знаков влево,сколько их в числе
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