Расстояние 30 км, скорость 90 км/ч.как найти время
Математика
Расстояние 30 км, скорость 90 км/ч.как найти время
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=v*t, значит, t=S:v 30:90=1/3 часа=20 мин.
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