Помогите пожалуйста срочно как тут начертить сечение и найти площадь сечения
Математика
Помогите пожалуйста срочно как тут начертить сечение и найти площадь сечения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Короче сначала ты можешь соединить пары точек, которые лежат в одной плоскости/грани, например в первой задаче можно соединить попарно сразу три точки, в сечении треугольник, находишь площадь треугольника, тоже самое во второй и третьей, в четвертой по какому-то свойству соединяешь точки, чтобы получилось диагональное сечение параллелограмма(прямоугольник)
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