Помогите пожалуйста срочно как тут начертить сечение и найти площадь сечения

Гость: Гость:

Короче сначала ты можешь соединить пары точек, которые лежат в одной плоскости/грани, например в первой задаче можно соединить попарно сразу три точки, в сечении треугольник, находишь площадь треугольника, тоже самое во второй и третьей, в четвертой по какому-то свойству соединяешь точки, чтобы получилось диагональное сечение параллелограмма(прямоугольник)