Один поезд находился в пути 7. а второй13часо. второй поезд проехал на 350м. больше че?? первый.сколько км.проехал каждый поезд.если они двигались с одинаковой скоростью?

Математика

Один поезд находился в пути 7. а второй13часо. второй поезд проехал на 350м. больше че?? первый.сколько км.проехал каждый поезд.если они двигались с одинаковой скоростью?

Автор: Гость