Один поезд находился в пути 7. а второй13часо. второй поезд проехал на 350м. больше че?? первый.сколько км.проехал каждый поезд.если они двигались с одинаковой скоростью?
Математика
Один поезд находился в пути 7. а второй13часо. второй поезд проехал на 350м. больше че?? первый.сколько км.проехал каждый поезд.если они двигались с одинаковой скоростью?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 1) 13-7=6(ч) - второй ехал дольше на 6 часов, чем первый. 2) 360*6=60(км/ч) - скорость поездов 3) 60*13=780(км) - проехал второй поезд 4) 60*7=420(км) - проехал первый поезд. Ответ: 780 км, 420 км.
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