Звукова модель слова...гніздо
Українська мова
Звукова модель слова...гніздо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[-=0-/-0] другий склад наголошений, 5букв,5звуків. Гніздо.
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